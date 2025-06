Mit etwas Glück kannst du an der ersten Sommerparty des «Podcast am Pistenrand» teilnehmen.

Am 12. Juli 2025 findet das erste Sommerfest des «Podcast am Pistenrand» am Murtensee statt. Mit bis zu 2'500 Personen wird es die mit Abstand grösste Party bisher. Dieses Spektakel möchtest du dir nicht entgehen lassen? Mit etwas Glück kannst du 1x 2 Tickets gewinnen.

Die ehemaligen Skiprofis Tina Weirather und Marc Berthod sowie der ehemalige Sportartikelverkäufer Michael Schweizer diskutieren im Format «Podcast am Pistenrand» regelmässig die Highlights aus dem Skizirkus. In ihrer letzten Folge zur Saison 24/25 «Sommer am Murtensee» teilten sie mit ihren Fans die wohl grössten News in der Geschichte des Podcast: Im Juli steht das erste Sommerfest an! Gefeiert wird am Murtensee.

Das erwartet dich am Sommerfest:

15.00 Uhr: Türöffnung

15.30 Uhr: Pedalorennen mit Tina, Marc und Michael

18.00 Uhr: Liveaufnahme des «Podcast am Pistenrand»

19.00 Uhr: Feiern mit DJ Oliver Hustler

Und so kannst du Tickets für dich und deine Begleitperson gewinnen: Fülle das untenstehende Verlosungsformular bis zum 8. Juli 2025 mit deinen Angaben aus.



Die Gewinner:innen werden vom SRF-Ticketing benachrichtigt.

Wir drücken die Daumen!