Am 30. November 2025 spielte «SRF 3 Best Talent» Linda Elys im Zauberpark am Flughafen Zürich.

Der Zauberpark am Flughafen Zürich lockt jährlich mit Lichtinstallationen, köstlichem Essen und Konzerten in einzigartiger Weihnachtsatmosphäre. Am 30. November 2025 spielte «SRF 3 Best Talent» Linda Elys auf der Zauberpark-Bühne. Mit dabei waren 70 Gewinner:innen einer Verlosung von Radio SRF 3.

Nach einem kurzen Spaziergang den eindrücklichen Lichtinstallationen entlang, erreichten die Gäste von Radio SRF 3 am Sonntagabend das Festivalgelände im Zauberpark. Auf sie warteten nebst Verpflegung von den diversen Essensständen eine eigene Bar und beste Plätze auf der Radiotribüne. Von dieser aus konnten sie das Konzert von Linda Elys in vollen Zügen geniessen. Während des Events regnete es leicht – ein Glück, war die Tribüne überdacht.

Überraschungs-Glühwein mit Linda Elys

Das Konzert von Linda Elys begeisterte das Publikum. Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme sorgte die Schweizer Musikerin für gute Stimmung im Zauberpark. Das Beste folgte für die Gäste von Radio SRF 3 aber nach dem Auftritt: Denn Linda Elys überraschte die Gewinner:innen auf der Radiotribüne. Sie trank mit ihnen einen Glühwein und beantwortete Fragen rund um ihre Person und das Musikerinnenleben. Sogar für Selfies nahm sich das «SRF 3 Best Talent» Zeit.

Personalisierte Postkarte von Radio SRF 3

Auch neben dem Konzert sorgte Radio SRF 3 für Unterhaltung im Zauberpark. So mischten sich die zwei Moderatorinnen Anna Zöllig und Hana Gadze unter das Publikum und der Radiosender stellte Sofortbildkameras zur Verfügung. Mit diesen wurden stimmungsvolle Bilder der Besucher:innen geschossen. Aus den Fotos konnten die Gäste Postkarten im SRF 3-Look gestalten, die ihnen im Nachgang zum Event zugestellt werden. Die persönliche Karte lässt den Zauber dieses besonderen Abends noch einmal aufleben und eignet sich perfekt als Erinnerung. Die Postkarten stiessen bei den Besucher:innen denn auch auf grosses Interesse und es wurde rege geknipst und geschrieben.

Das Gästeerlebnis war ein rundum gelungener Abend. Besonders schön war, wie gut sich Linda Elys mit den Gästen verstand. Ebenfalls fiel das Wiedersehen zwischen dem «SRF 3 Best Talent» und den zwei Radiomoderatorinnen sehr herzlich aus. Dadurch entstand eine friedliche, vorweihnachtliche Atmosphäre.

Mit Radio SRF 3 im Zauberpark