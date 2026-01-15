Raye kommt am 11. Februar 2026 ins Hallenstadion Zürich und du kannst mitten im Publikum sein, wenn sie ihre Tour «This Tour May Contain New Music» auf die Bühne bringt. Versuche dein Glück und tanze vielleicht schon bald live zu den Hits von Raye.

Gewinne Tickets für das Konzerthighlight von Raye

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Du willst «Where Is My Husband», «Escapism» oder «Suzanne» nicht nur streamen, sondern endlich live hören? Dann pack deine Chance und fülle das Anmeldeformular bis zum 30. Januar 2026 aus.

Mach mit und vielleicht feierst du schon bald einen unvergesslichen Abend mit Raye.

Wir wünschen viel Glück!

Die Gewinner:innen werden vom SRF-Ticketing per Mail benachrichtigt.