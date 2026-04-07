Wir verlosen Tickets für das Schlagerfestival St. Gallen und bieten Ihnen die Chance, live dabei zu sein, wenn Stars und Publikum gemeinsam feiern. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück einen unvergesslichen Abend erleben.

Am 30. Mai 2026 feiert St. Gallen ein ganz neues Highlight: das erste Schlagerfestival auf dem Olma-Gelände! Freuen Sie sich auf einen Abend voller Hits, mitreissender Stimmung und unvergesslicher Momente. Mit dabei sind unter anderem Maite Kelly, die Calimeros und Alpenland Sepp, die das Publikum mit bekannten Songs und viel Energie begeistern werden.

Ob Sie langjährige Schlagerfans oder Neugierige sind und einen unvergesslichen Abend voller Musik und Emotionen erleben möchten – mit etwas Glück sichern Sie sich Plätze für dieses besondere Event.

So nehmen Sie teil:

Füllen Sie das Anmeldeformular bis zum 14. Mai 2026 aus. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt.

Wir drücken Ihnen die Daumen!