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Schlagerfestival St. Gallen Tickets für das Schlagerfestival St. Gallen 2026 gewinnen

Wir verlosen Tickets für das Schlagerfestival St. Gallen und bieten Ihnen die Chance, live dabei zu sein, wenn Stars und Publikum gemeinsam feiern. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück einen unvergesslichen Abend erleben.

07.04.2026, 10:01

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Schlagerfestival St. Gallen – Samstag, 30. Mai 2026
Legende: schlagerfestivalsg

Am 30. Mai 2026 feiert St. Gallen ein ganz neues Highlight: das erste Schlagerfestival auf dem Olma-Gelände! Freuen Sie sich auf einen Abend voller Hits, mitreissender Stimmung und unvergesslicher Momente. Mit dabei sind unter anderem Maite Kelly, die Calimeros und Alpenland Sepp, die das Publikum mit bekannten Songs und viel Energie begeistern werden.

Ob Sie langjährige Schlagerfans oder Neugierige sind und einen unvergesslichen Abend voller Musik und Emotionen erleben möchten – mit etwas Glück sichern Sie sich Plätze für dieses besondere Event.

So nehmen Sie teil:
Füllen Sie das Anmeldeformular bis zum 14. Mai 2026 aus. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt.

Wir drücken Ihnen die Daumen!

Das ist das Schlagerfestival St. Gallen:

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Das Festival bringt Schlagerfans aus der ganzen Schweiz zusammen. Die Mischung aus Livemusik, Showmomenten und gemeinsamer Stimmung macht den Anlass zu einem neuen Highlight im Veranstaltungskalender. Sie dürfen sich auf ein Programm freuen, das für gute Laune sorgt und zum Mitsingen einlädt.

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