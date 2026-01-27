Am 19. Februar 2026 findet in Zürich ein exklusives Screening des Films «Marty Supreme» statt, der in neun Kategorien für die Oscars nominiert ist. Nimm noch heute an der Ticketverlosung teil, um «Marty Supreme» vor dem offiziellen Kinostart in der Deutschschweiz zu sehen.

Erlebe einen einzigartigen Abend mit Radio SRF Virus und schaue den neuen Kinofilm «Marty Supreme» auf der Leinwand im Kino Koni (ehemals Kino Frame) in Zürich. Timothée Chalament spielt im Film die Hauptrolle und wurde für seine schauspielerische Leistung als bester Hauptdarsteller bei den Oscars 2026 nominiert. Insgesamt schaffte es «Marty Supreme» auf neun Oscarnominierungen, unter anderem in der Kategorie «Bester Film». Bei «Marty Supreme» ist Kinogenuss vorprogrammiert.

Darum geht’s in «Marty Supreme»

Es ist eine Geschichte über ambitionierte Träume: Inspiriert vom Leben der Tischtennislegende Marty Reisman handelt «Marty Supreme» vom Schuhverkäufer Marty Mauser, der vom Weltmeistertitel im Tischtennis träumt. Als er aber gegen den Japaner Endo verliert, der sich mit einem neuartigen Schläger den Sieg holt, gerät sein Weg an die Spitze ins Wanken.

Das erwartet dich am Screening

Zum Start des Abends deckst du dich mit einem Popcorn und Getränk deiner Wahl ein und begibst dich in den Kinosaal. Bevor der Film startet, kannst du einem spannenden Talk von Radio SRF Virus über den Film lauschen. Nach dem Screening geht es direkt weiter zur Afterparty – in die Pingpong-Lounge an der Langstrasse.

So nimmst du an der Ticketverlosung teil

Fülle das Anmeldeformular bis zum 8. Februar 2026 um 23.59 Uhr mit deinen persönlichen Angaben aus und sitze schon bald neben deiner Begleitung im Kinosaal.