Erlebe das Spitzenspiel! Am Freitag, 26. Dezember 2025, trifft im ausverkauften Eisstadion Davos das Team Canada auf das Team U.S. Collegiate Selects. Wir verlosen Sitzplatz-Tickets. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück live dabei sein!

Wintersportfans fiebern Jahr für Jahr mit, wenn Davos während der Festtage zum Eishockey-Mekka wird. Dieses Jahr kommt es direkt am ersten Turniertag zum Showdown zwischen Team Canada und U.S. Collegiate Selects – und du kannst live dabei sein! Wir verlosen Sitzplatz-Tickets für das ausverkaufte Spiel am 26. Dezember 2025 um 20.15 Uhr.

Du möchtest dir diese Chance nicht entgehen lassen?

Fülle das Teilnahmeformular bis Sonntag, 7. Dezember 2025, aus, und vielleicht gehörst du schon bald zu den glücklichen Gewinner:innen, die per E-Mail benachrichtigt werden.

Wir wünschen viel Glück!

Anreise im Ticket inbegriffen Box aufklappen Box zuklappen Das Beste: Das Spengler-Cup-Ticket ermöglicht eine kostenlose An- und Rückreise mit der Rhätischen Bahn (RhB). Für Fans aus der Region Zürich gibt es zusätzlich vergünstigte Tickets der Südost-Bahn (SOB). Spezielle Extrazüge bringen dich nach dem Spiel sicher nach Hause – perfekt für einen Stephanstags-Abend, den du so schnell nicht vergessen wirst.