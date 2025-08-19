Am 13. Oktober 2025 tritt Sting mit seiner neuen Liveband im Hallenstadion Zürich auf. Sei mit etwas Glück mit dabei!

Sting ist gemeinsam mit seinem Gitarristen Dominic Miller und Schlagzeuger Chris Maas im Herbst auf Arena-Tour. Am 13. Oktober stoppt das Power-Trio in der Schweiz und spielt live im Hallenstadion Zürich. Radio SRF 1 verlost 1x 2 Sitzplatz-Tickets für das Mega-Konzert.

Er hat schon 17 Grammy Awards gewonnen, weltweit 100 Millionen Alben verkauft und gilt als einer der bedeutendsten Solokünstler: Die Rede ist von keinem Geringeren als Sting, dem ehemaligen Frontmann von The Police. Nun reiht sich ein weiterer Höhepunkt in seine Karriere ein. Mit seiner neuen Liveband tritt er in der Schweiz und in Deutschland auf.

Sie möchten sich diese Live-Performance nicht entgehen lassen? Dann füllen Sie das untenstehende Verlosungsformular bis zum 28. September um 23.59 Uhr mit Ihren persönlichen Angaben aus.

Wir wünschen viel Glück!