Wir verlosen 2 Tickets für Sie und Ihre Begleitung. Drei Tage voller Innovationen, spannender Talks und Einblicke in die Welt von Schule, Lernen und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Bildungsbereich in der Bernexpo.
Füllen Sie dafür das Verlosungsformular bis zum 27. Oktober 2025 um 23.59 Uhr aus.
Die Gewinner:innen werden vom SRF-Ticketing per Mail benachrichtigt.
Wir drücken die Daumen!
Programm
19. November 2025: Gesundheit und Wohlbefinden
20. November 2025: Schule und Demokratie
21. November 2025: Digitale Lernwelten