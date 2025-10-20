 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Eine Frau und ein Mann schauen gemeinsam in einen Laptop. Oben rechts befindet sich das Logo der Swissdidac
Legende: Swissdidac

Inhalt

Swissdidac 2025 Tickets für die Swissdidac in Bern gewinnen

Vom 19. bis 21. November 2025 trifft sich die Bildungsbranche auf der Swissdidac in Bern – und Sie können dabei sein!

20.10.2025, 08:45

Teilen

Wir verlosen 2 Tickets für Sie und Ihre Begleitung. Drei Tage voller Innovationen, spannender Talks und Einblicke in die Welt von Schule, Lernen und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Bildungsbereich in der Bernexpo.

Füllen Sie dafür das Verlosungsformular bis zum 27. Oktober 2025 um 23.59 Uhr aus.

Die Gewinner:innen werden vom SRF-Ticketing per Mail benachrichtigt.
Wir drücken die Daumen!

Programm

Box aufklappen Box zuklappen

19. November 2025: Gesundheit und Wohlbefinden
20. November 2025: Schule und Demokratie
21. November 2025: Digitale Lernwelten

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)