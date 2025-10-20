Vom 19. bis 21. November 2025 trifft sich die Bildungsbranche auf der Swissdidac in Bern – und Sie können dabei sein!

Tickets für die Swissdidac in Bern gewinnen

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Wir verlosen 2 Tickets für Sie und Ihre Begleitung. Drei Tage voller Innovationen, spannender Talks und Einblicke in die Welt von Schule, Lernen und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Bildungsbereich in der Bernexpo.

Füllen Sie dafür das Verlosungsformular bis zum 27. Oktober 2025 um 23.59 Uhr aus.

Die Gewinner:innen werden vom SRF-Ticketing per Mail benachrichtigt.

Wir drücken die Daumen!