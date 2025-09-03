«Unsere kleine Botschaft» feiert Premiere. Gewinne Tickets für die Gala-Premiere der neuen Schweizer Sitcom.

Am Donnerstag, den 2. Oktober 2025 wird Zürich zur Bühne für grosse Komik: Die neue SRF-Sitcom «Unsere kleine Botschaft» feiert Premiere am diesjährigen Zurich Film Festival – und du kannst mit dabei sein!

Erlebe die ersten Folgen auf der grossen Kinoleinwand und feiere mit Cast und Crew an der exklusiven Premierenparty. Wir verlosen Tickets für diesen besonderen Abend.

Fülle einfach das untenstehende Formular aus und gewinne ein Ticket für dich und deine Begleitung.

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 21. September 2025 um 23.59 Uhr.

Um was geht es? Box aufklappen Box zuklappen Mit «Unsere kleine Botschaft» realisiert SRF nach 20 Jahren wieder eine Schweizer Sitcom. In einem nicht näher benannten lateinamerikanischen Land kämpft eine bunt zusammengewürfelte Bürogemeinschaft mit dem absurden Alltag einer Schweizer Botschaft. Das Team um Botschafterin Bea (Susanne Kunz) bewegt sich zwischen kulturellen Spannungsfeldern, privaten Turbulenzen und zahlreichen diplomatischen Fauxpas.

Das Ergebnis? Kulturelle Clashs, chaotische Büroabenteuer und eine Extraportion Humor.

Für alle, die kein Glück bei der Verlosung haben: Ab dem 31. Oktober 2025 läuft «Unsere kleine Botschaft» auf Play SRF und SRF 1.