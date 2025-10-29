 Zum Inhalt springen

Der Schweizer Sänger Zian steht auf der Zauberpark Bühne vor dem Publikum
Legende: Fabian Bertschi

Zauberpark Live im Zauberpark: Linda Elys und Picture This

Ende Jahr spielen Linda Elys und Picture This live im Zauberpark am Flughafen Zürich – und du kannst mit etwas Glück dabei sein! Radio SRF 3 verlost Tickets für beide Konzerte. Versuche dein Glück und tanze vielleicht schon bald live zu «House On Fire» oder «Take My Hand».

29.10.2025, 10:20

Ob am 30. November mit Linda Elys oder am 5. Dezember mit der Band Picture This – zu gewinnen gibt es jeweils 1×2 Tickets für dich und deine Begleitperson.

Wenn du dir diese Konzertabende in Zürich nicht entgehen lassen möchtest, füll einfach das Anmeldeformular unten aus und nimm an der Ticketverlosung teil. Der Verlosungszeitraum läuft vom 29. Oktober bis 9. November 2025 um 23.59 Uhr. Die Gewinner:innen werden von SRF Ticketing per E-Mail benachrichtigt.

Wir drücken dir die Daumen!

Ein VIP-Erlebnis gewinnen

Box aufklappen Box zuklappen

Bei den Tickets für Linda Elys am Sonntag, 30. November, wartet zusätzlich ein exklusives VIP-Paket auf dich:

  • Zugang zur exklusiven, wettergeschützten Tribüne mit bester Sicht auf die Bühne
  • Willkommens-Apéro
  • Konsumationsgutschein für das «Genussdorf» im Zauberpark

