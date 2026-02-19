Die Alternative- und Indie-Rockband Placebo spielt am 11. April 2026 am Zermatt Unplugged.

Inmitten einer faszinierenden Berglandschaft und mit Blick aufs Matterhorn findet vom 7. bis 11. April 2026 das Zermatt Unplugged statt. Gewinne mit etwas Glück ein Ticket für das Konzert von Placebo am Samstag, 11. April, für dich und deine Begleitung.

Tickets für das Konzert von Placebo gewinnen

Die Alternative- und Indie-Rockband rund um Brian Molko und Stefan Olsdal besteht bereits seit 30 Jahren. So blickt Placebo auf acht international supererfolgreiche Alben zurück und hat im Jahr 2015 mit ihrem MTV-Unplugged-Album bereits bewiesen, dass sie auch sanftere Klänge beherrscht. Am 11. April 2026 spielt Placebo auf der Zeltbühne am Zermatt Unplugged.

Was heisst «Unplugged»? Box aufklappen Box zuklappen «Unplugged» bedeutet auf Deutsch «nicht angeschlossen». Die Musiker:innen am Zermatt Unplugged verzichten auf elektronische Hilfsmittel, wodurch die intime und spezielle Atmosphäre des Festivals entsteht.

Radio SRF 3 verlost Tickets für das Konzerthighlight inklusive Übernachtung und Frühstück am Folgetag. Zudem erhalten die Gewinner:innen Unplugged-Pässe und ein Abendessen.

Um an der Verlosung teilzunehmen, musst du lediglich das Anmeldeformular bis zum 26. März 2026 ausfüllen.