Zucchero kommt nach Zürich: Am 17. und 18. Juni 2026 bringen der Musiker und seine Band mitreissende Energie und grosse Leidenschaft als musikalisches Fest ins Hallenstadion. Radio SRF 1 verlost Tickets – machen Sie mit und seien Sie schon bald live mit dabei.

Mitmachen und bald die Musik von Zucchero live geniessen

Mit seiner markanten Stimme, zeitlosen Songs und grosser Bühnenpräsenz sorgt Zucchero seit Jahrzehnten für unvergessliche Live‑Momente. 2026 setzt er seine Tournee mit «Overdose d’Amore GOLD» fort. Auf seiner Arena‑Tour durch Europa bringt er gemeinsam mit einer hochkarätigen internationalen Band energiegeladene Live‑Shows auf die Bühne und feiert unter anderem das 35‑jährige Jubiläum seines Hits «Overdose (d’amore)».

Möchten Sie eine dieser besonderen Live-Shows hautnah erleben? Dann füllen Sie bis zum 22. Mai 2026 um 12.00 Uhr das Teilnahmeformular aus und gewinnen Sie mit etwas Glück Sitzplatztickets für Zucchero im Hallenstadion Zürich am 17. oder 18. Juni 2026.

Wir wünschen Ihnen viel Glück.

Die Gewinner:innen werden per E-Mail von SRF Ticketing benachrichtigt.