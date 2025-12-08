Zwischen dem 22. und 24. Januar 2026 verwandelt sich die Mühle Tiefenbrunnen erneut in einen Ort des Nachdenkens und der intellektuellen Begegnungen. Radio SRF 2 Kultur nimmt Sie mit an das Zürcher Philosophie Festival: Gewinnen Sie Tickets und tauchen Sie in den philosophischen Dialog ein.

Von Recht und Moral: Das Zürcher Philosophie Festival

«Wir streiten mit Stil, pachten die Wahrheit und fragen, ob wir für Gerechtigkeit gegen das Gesetz verstossen dürfen»: Unter dem Leitgedanken «Du hast Recht» widmet sich das Zürcher Philosophie Festival den grossen Fragen nach Recht, Moral und Gerechtigkeit.

Tickets für den 22. Januar 2026 Box aufklappen Box zuklappen Gewinnen Sie Tickets für die Festivaleröffnung am 22. Januar 2026. Das Programm: «Du hast Recht» SRF-Moderatorin Olivia Röllin im Gespräch mit Frauke Rostalski, Professorin für Rechtsphilosophie, über Selbstverantwortung, unser Rechtsverständnis und eine gesunde Streitkultur. Mehr Infos zum Programm finden Sie hier.

Gewagte Thesen, «geistreiche Gedankengefechte» und Sie bald mittendrin? Wenn Sie das nicht verpassen möchten, füllen Sie das Anmeldeformular aus und nehmen Sie bis zum 14. Dezember 2025 an der Verlosung teil.

Viel Glück!

