Die unabhängige Schweizer AV-Industrie ist für SRF unverzichtbar, um den Service-public-Auftrag zu erfüllen. Daher sind Aufträge an externe Produktions- und Dienstleistungsfirmen zur Herstellung audiovisueller Inhalte zentraler Bestandteil der Wertschöpfungskette von SRF.

Legende: Ein Teil des Programms von SRF wird von externen Produktionspartnerinnen und -partnern hergestellt. SRF

Eine vertrauensvolle und faire Zusammenarbeit zwischen externen Dienstleistern und SRF bildet die Grundlage für erfolgreiche Produktionen. Die Partnerschaft basiert auf gegenseitigem Respekt, Transparenz und dem gemeinsamen Anspruch, attraktive Angebote für unser Publikum zu schaffen.

Um die Zusammenarbeit weiter zu stärken, stellt SRF der AV-Industrie einen Zugang zu relevanten und aktuellen Informationen rund um audiovisuelle Auftragsproduktionen bei SRF bereit. Die Informationsplattform richtet sich an Unternehmen aus dem Bereich der audiovisuellen Produktion und ist nur nach vorab erfolgter Registration zugänglich.



Hier können Sie einen Firmenzugang für den Infohub beantragen.