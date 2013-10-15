Legende: Durch Medienpartnerschaften unterstützt SRF die Veranstaltungsbranche und ermöglicht hochwertige Live-Erlebnisse. SRF

Festivals, Konzerte, Volksfeste, Conventions – SRF ist Medienpartner hochwertiger, meist grösserer Veranstaltungen in der Deutschschweiz. Die Palette ist breit und reicht von Film über Musik und Literatur bis hin zu Wirtschaft. Bevor wir eine Medienpartnerschaft eingehen, prüfen wir die Veranstaltung sorgfältig gemäss unseren Kriterien.

Die durch die Medienpartnerschaft mit SRF unterstützten Veranstalterinnen und Veranstalter ermöglichen ihrem Publikum hochwertige kulturelle Live-Erlebnisse. SRF zeichnet diese auf oder berichtet darüber, so wie es im Sinne des Service public auch andere relevante Themen in seinen Informations-, Sport-, Kultur- und Unterhaltungssendungen abbildet.

Für Veranstalterinnen und Veranstalter ist SRF ein kompetenter Medienpartner mit Gewicht; für SRF sind Medienpartnerschaften eine willkommene Gelegenheit, mit einem kulturell interessierten Publikum in Kontakt zu treten, neue Kreise anzusprechen und bestehende Verbindungen aktiv zu pflegen.

Hier können Sie eine Anfrage für eine Medienpartnerschaft einreichen.