Die Abteilung Distribution verbreitet die Angebote von SRF so, dass sie die Zielgruppen möglichst effizient und nachhaltig erreichen. Dies gilt für alle von SRF betriebenen Kanäle wie Radio, TV, srf.ch, Apps, aber auch für Drittplattformen wie Youtube.

Abteilungsleitung Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF / Gian Vaitl Laura Köppen ist seit 1. Juli 2026 Leiterin der Abteilung Distribution und damit Mitglied des Leitungsteams von SRF. Im Jahr zuvor hatte die 39-Jährige in ihrer Funktion als Abteilungsleiterin Audience den Stream Distribution wie auch den Stream Angebot im SRG-weiten Transformationsprojekt «Enavant SRG SSR» mitgeleitet. Zuvor verantwortete sie bei SRF den Bereich Strategische Projekte und Forschung und leitete mehrere Transformations- und Sparprojekte im Rahmen von «SRF 4.0». Vor ihren Tätigkeiten bei SRF war Laura Köppen Referentin des Programmdirektors beim ZDF und Redaktorin Strategische Planung/Formatentwicklung bei ZDFneo. Sie hat einen Master in Interkultureller Kommunikation und Wirtschaft absolviert.

Die Abteilung verantwortet das Management der Radio-, TV- und Onlinekanäle sowie die Vermarktung der Medieninhalte.

Das digital ausgerichtete Marketing und Community-Management stärken die Sichtbarkeit, Nachfrage und Nutzung der Inhalte sowie die Interaktion mit den Nutzenden. Ein strategisches Markenmanagement und ein entsprechendes Design stellen sicher, dass die Angebote passend positioniert, umgesetzt und gebrandet werden.

Ausserdem übernimmt die Abteilung intern Recherche-Aufgaben und erschliesst sämtliche SRF-Inhalte für das Archiv.

Kommunikation Box aufklappen Box zuklappen Das Team Kommunikation & Dialog SRF ist Teil der Abteilung Distribution und verantwortet interne und externe Kommunikationsaktivitäten auf verschiedenen Kanälen – gegenüber den Mitarbeitenden, und der breiten Öffentlichkeit. Zahlreiche Massnahmen und Projekte sind gebündelt unter der Dialogmarke «Hallo SRF!», die einen regen Austausch mit dem Publikum pflegt. Zahlreiche Massnahmen und Projekte sind gebündelt unter der Dialogmarke «Hallo SRF!», die einen regen Austausch mit dem Publikum pflegt. Dazu gehören Veranstaltungen und Aktivitäten in verschiedenen Regionen, massgeschneiderte Besucherführungen in den SRF-Studios, der «Hallo SRF!»-Newsletter mit exklusiven Angeboten und Einblicken hinter die Kulissen von SRF, die Beantwortung von Publikumsanliegen via Telefon, Mail, Brief und Social Media. Für tagesaktuell anfallende Massnahmen und die Distribution der Inhalte über die verschiedenen Kommunikationskanäle hinweg arbeitet die regionale Kommunikation eng mit dem überregionalen Bereich Kommunikation und Public Affairs der SRG zusammen.