Legende: SRF / Gian Vaitl

Ursula Gabathuler ist seit 1. Juli 2026 Co-Leiterin der neu geschaffenen Angebotseinheit Information und damit Mitglied des Leitungsteams von SRF. Zuvor hat sie den Bereich News Digital im Zuge der digitalen Transformation massgeblich mitaufgebaut. Vormals war sie Leiterin der trimedialen Konsumredaktion sowie Redaktorin und Produzentin bei «Kassensturz» und «Rundschau». Frühere journalistische Stationen führten die 56-Jährige zum Konsumentenmagazin «Beobachter» und zum Nachrichtenmagazin «Facts». Sie hat an den Universitäten Zürich und Cape Town Zoologie studiert und ein Nachdiplomstudium in Wirtschaftskommunikation absolviert.

Beat Soltermann ist ebenfalls seit 1. Juli 2026 Co-Leiter der Angebotseinheit Information und damit Mitglied des Leitungsteams von SRF. Zuvor war er als Leiter Digitales Audio und Radio Online unter anderem für die Strategie im Bereich Digitales Audio verantwortlich, er leitete die Redaktion der politischen Hintergrundsendung «Echo der Zeit» und war als USA-Korrespondent in Washington und als Wirtschaftsredaktor tätig. Der 53-Jährige studierte in den USA und an der Universität Freiburg Journalismus und Rechtswissenschaften und promovierte mit einer Arbeit über europäisches Rundfunkrecht. Zudem hat er am IMD eine Ausbildung in digitaler Business Transformation absolviert.