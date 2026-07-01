Co-Leitung der Angebotseinheit
Ursula Gabathuler ist seit 1. Juli 2026 Co-Leiterin der neu geschaffenen Angebotseinheit Information und damit Mitglied des Leitungsteams von SRF. Zuvor hat sie den Bereich News Digital im Zuge der digitalen Transformation massgeblich mitaufgebaut. Vormals war sie Leiterin der trimedialen Konsumredaktion sowie Redaktorin und Produzentin bei «Kassensturz» und «Rundschau». Frühere journalistische Stationen führten die 56-Jährige zum Konsumentenmagazin «Beobachter» und zum Nachrichtenmagazin «Facts». Sie hat an den Universitäten Zürich und Cape Town Zoologie studiert und ein Nachdiplomstudium in Wirtschaftskommunikation absolviert.
Beat Soltermann ist ebenfalls seit 1. Juli 2026 Co-Leiter der Angebotseinheit Information und damit Mitglied des Leitungsteams von SRF. Zuvor war er als Leiter Digitales Audio und Radio Online unter anderem für die Strategie im Bereich Digitales Audio verantwortlich, er leitete die Redaktion der politischen Hintergrundsendung «Echo der Zeit» und war als USA-Korrespondent in Washington und als Wirtschaftsredaktor tätig. Der 53-Jährige studierte in den USA und an der Universität Freiburg Journalismus und Rechtswissenschaften und promovierte mit einer Arbeit über europäisches Rundfunkrecht. Zudem hat er am IMD eine Ausbildung in digitaler Business Transformation absolviert.
Das Schwergewicht der Angebotseinheit Information liegt auf Politik und Wirtschaft, ergänzt durch Themen aus Wissenschaft, Sport und Kultur. Die trimedialen Redaktionen berichten aus allen Regionen der Schweiz, aus dem Bundeshaus und mit einer spezifisch schweizerischen Perspektive aus dem Ausland. Dafür sorgt auch das traditionell engmaschige Netz von SRF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten im In- und Ausland.
Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe. Gerade in Zeiten von Fakenews und wachsender Verunsicherung sind verlässliche Informationen von besonderer Bedeutung. Als Co-Leiterin Information ist es mir ein zentrales Anliegen, SRF als unabhängige und glaubwürdige Stimme weiter zu stärken, die Orientierung bietet und Vertrauen schafft.
Als Co-Leiter Information möchte ich unser Informationsangebot so ausrichten, dass SRF auch mit dem neuen Finanzrahmen als glaubwürdige und relevante Informationsquelle wahrgenommen wird und dort mit seinen Inhalten verfügbar ist, wo unser Publikum sie nutzt. Mir ist es wichtig, den öffentlichen Auftrag mit hoher Qualität zu erfüllen – mit Inhalten, die die Schweiz bewegen und die für unser Land wichtig sind.