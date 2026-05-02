Legende: Roger Elsener, Direktor SRG

Schweizer Radio und Fernsehen wird von Roger Elsener geleitet. Als Direktor verantwortet er die Gesamtstrategie von SRF und die Erfüllung des Service-public-Auftrags im Sinne der Konzession. Ausserdem legt er die Gewichtung der einzelnen Kanäle und die Grundlinien der Budgetverwendung fest. Als Direktor trägt er die publizistische und unternehmerische Gesamtverantwortung für SRF. Er präsidiert die Geschäftsleitung.

Roger Elsener startete seine berufliche Laufbahn bei Cablecom, wo er von 2003 bis 2006 als Product Manager tätig war. Anschliessend übernahm er leitende Funktionen bei verschiedenen Medienunternehmen, unter anderem bei der 3+-Gruppe sowie der AZ Medien AG. 2018 wurde er Geschäftsführer von CH Media Entertainment, dort verantwortete er mehrere, teils konzessionierte TV- und Radiosender sowie digitale Angebote des Unternehmens. Zusätzlich war Elsener CEO der CH Media TV AG. Von Oktober 2024 bis März 2026 arbeitete er als CEO des Streaminganbieters Zattoo. Seit Mai 2026 ist er Direktor von SRF.