Was bringt SRF den Menschen in der Deutschschweiz? Unsere Publikation umreisst den Service public – kurzweilig und facettenreich. Information, Kultur, Sport, Unterhaltung. Radio, TV, Online. Gehen Sie auf Entdeckungsreise!

Wir laden Sie ein, SRF näher kennenzulernen: Tauchen Sie ein in unsere Welt voller Information, Kultur, Sport und Unterhaltung – in Radio, TV und online. Und was macht SRF für die junge Generation? Wie lebt SRF Vielfalt? Wie geht SRF mit Digitalisierung, KI und Fake-News um? Antworten finden Sie unserer Broschüre. Klicken Sie sich via PDF durch die Seiten. Erleichterten Zugang für Menschen mit einer Sinnesbeeinträchtigung ermöglicht die barrierefreie Version des PDF.

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