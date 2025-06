Datum Preis Abteilung Institution

20.12.2011 Journalist des Jahres 2011: 1. Rang in der Kategorie Wirtschaft für Reto Lipp, 1. Rang in der Kategorie Reporter für Karin Wenger, 1. Rang in der Kategorie Newcomer für Jonas Pojer Chefredaktion TV / Chefredaktion Radio Schweizer Journalist

17.11.2011 «Prix Média akademien-schweiz» für Katharina Bochsler («Kontext»-Reihe) und Andreas Moser («NETZ NATUR»-Sendung) Kultur / Chefredaktion TV Akademien der Wissenschaften Schweiz

27.10.2011 «Eugen» für Bruno Bonometti («ECO»-Beitrag) und Guido Berger («Doppelpunkt»-Sendung) Chefredaktion TV / Chefredaktion Radio Bedag Informatik AG

23.08.2011 Der 1. Preis für den «DOK»-Film «Der schnellste Mann am Berg» von Jacqueline Schwerzmann und Robert Bösch in der Kategorie Extremsport Chefredaktion TV Bergfilmfestival (Les Diablerets)

25.06.2011 Medienpreis für den Film «Habgier und die bösen Folgen» von Hansjürg Zumstein aus der «DOK»-Serie «Kriminalfälle - Die 7 Todsünden» Chefredaktion TV Schweizerischer Anwaltsverband SAV

24.06.2011 Schweizer Fernsehpreis 2011 für: Franz Fischlin in der Kategorie Star, «Die grössten Schweizer Talente» in der Kategorie Sendung, «Der letzte Weynfeld» in der Kategorie Film und das Format «Ich oder Du» von der Redaktion glanz&gloria in der neuen Kategorie Innovation Chefredaktion TV / Unterhaltung Fernsehzeitschriften Tele und TV-Star

14.06.2011 Ostschweizer Medienpreis in der Kategorie Fernsehen für Matthias Hüppi Sport Stiftung Ostschweizer Medienpreis

09.06.2011 Anerkennungspreis für das Hörspiel «Die Menschen – genau wie im realen Leben – sind unterschiedlich» von Franziska Müller und Tobias Lambrecht Kultur Deutschsprachige Literaturkommission des Kantons Bern

26.05.2011 Radiopreis 2011 für den Beitrag «Der Mann mit der Zeitlupe» in der Sommerserie des «Rendez-vous» von Peter Maurer Chefredaktion Radio Berner Stiftung für Radio und Fernsehen

26.05.2011 Auszeichnung für den Beitrag «Quasselradio versus Dideldum» in der Sendung «Kontext» von Toni Koller Chefredaktion Radio Berner Stiftung für Radio und Fernsehen

08.05.2011 Auszeichnung für die Sendereihe «Kampf der Chöre» in der Kategorie TV-Produktion von Sabine Schweizer Unterhaltung PRIX WALO

06.05.2011 Hauptmedienpreis für Finanzjournalisten für den «DOK»-Film «Der Euro am Abgrund» von Hansjürg Zumstein Chefredaktion TV Private

27.04.2011 Katholischer Medienpreis 2011 für die «DOK»-Filmserie «Die 7 Todsünden» Chefredaktion TV Kommission für Kommunikation und Medien der Schweizer Bischöfe

19.04.2011 Auszeichnung «Buchmensch des Jahres 2011» für Luzia Stettler Kultur Schweizer Buchhändler- und Verlegerverband SBVV

08.04.2011 Medienpreis für Lokaljournalismus in der Kategorie Radio für Stefan Kohler Chefredaktion Radio Fondation Reinhardt von Graffenried

01.04.2011 Gold in der Kategorie Digital Natives und Silber in den Kategorien Public Affairs und Innovation am Best of Swiss Web 2011 für die Webseite von Zambo Unterhaltung Best of Swiss Web Association

08.03.2011 Marketing Trophy 2011 in der Kategorie Non-Profit-Organisationen für die Spendenaktion «Jeder Rappen zählt» Chefredaktion TV / Programme / Kommunikation und Marketing Schweizerischer Marketing-Tag

21.01.2011 Schweizer Fernsehfilmpreis 2011 für den SF Schweizer Film «Hunkeler und der Fall Livius» von Markus Fischer (Produzent) Kultur Solothurner Filmtage