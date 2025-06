18.10.2013

Preisträger an den Eyes & Ears of Europe: Die Winteridents von SRF 1 für «Bestes Werbetrenner- beziehungsweise Senderkennungspaket»; Der Olympia Opener 2012 für «Bester Programm-Vorspann nicht-fiktional»; srf.ch und der SRF-Player als «Beste Corporate Website»; Der Highlight-Trailer zu «Die besten Filme» als «Bester Programm-Spot fiktional» / Auszeichnungen: «Myriam und die Meisterbäcker» als «Bester Programm-Vorspann nicht-fiktional»; «Der Bestatter» für «Bester Programm-Vorspann fiktional»; Olympia 2012 in der Kategorie «Beste(s) Studiogestaltung/Set-Design/Szenenbild»; «DOK: Schweizer Armee» für «Bestes Informations- oder Nachrichtendesign»; «Comedy aus dem Labor» als «Bestes sendungsbezogenes Designpaket» und für die «Beste typografische Gestaltung»; Das SRF Kultur Paket für «Bestes Corporate Audio Design»; «The Voice of Switzerland» für die «Beste crossmediale Programm-Kampagne» / «Eyes & Ears Spezialpreis Creation 2013» für den Trailer für die Live-Sendungen von «The Voice of Switzerland»

Eyes & Ears of Europe