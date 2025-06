24.10.2014



Fünf Eyes & Ears Awards für Schweizer Radio und Fernsehen: Kategorie «Bestes Viral» für «Break Ups; Kategorie «Bester On-Air-Programm-Spot: Show & Unterhaltung» für «The Voice of Switzerland»; «The Voice of Switzerland» erreichte ebenfalls den zweiten Platz in der Kategorie «Beste promotionbezogene Audio-Gestaltung»; Dritte Plätze wurden Schweizer Radio und Fernsehen in der Kategorie «Beste contentbezogene Website» für die Homepage zur «DOK»-Serie: «IKRK-Delegierte im Einsatz» sowie der «Rundschau» für «Beste(s) Studiogestaltung / Set-Design / Szenenbild» verliehen.

