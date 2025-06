28.05.2015



Die Berner Stiftung zeichnet den SRF-Journalisten Hanspeter Bäni für

seinen «Reporter»-Beitrag «Einsam in Köniz – Wenn das Leben ohne die

anderen stattfindet» mit dem Fernsehpreis 2015 aus. Den Radiopreis 2015 durfte Inlandredaktorin Nicoletta Cimmino entgegennehmen, die sich für SRF 4 News in einer zweiteiligen Serie mit der Stadt Biel/Bienne beschäftigt. Der SRF-Redaktor Felix Münger darf sich über den Prix Passerelle für seinen Beitrag «Die zerrissene Schweiz» in der Sendung «Kontext» von Radio SRF 2 Kultur freuen.

