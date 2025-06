29.11.2016

Steffi Buchli und Susanne Wille gewinnen die diesjährigen Preise des Magazins «Schweizer Journalist» in den Kategorien Sport beziehungsweise Politik. Auch «Rundschau»-Moderator Sandro Brotz darf sich freuen: Er belegt in der Hauptkategorie «Journalist des Jahres» den zweiten Rang. SRF-Reporter Kurt Pelda erreicht in derselben Kategorie Platz 3.

CR TV

Schweizer Journalist