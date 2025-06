Datum Preis Abteilung Institution

01.12.2017 Am Freitagabend, 1. Dezember 2017, wurde der SRF Schweizer Film «Zwiespalt» mit einer der bedeutendsten Auszeichnungen für deutschsprachige Fernsehproduktionen geehrt. Im Rahmen des FernsehfilmFestivals Baden-Baden 2017 gewinnt der Film, eine Produktion von SRF und Plan B Film, den Hauptpreis – den Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. «Zwiespalt» ist ein differenziertes Drama von Regisseurin Barbara Kulcsar und Autorin Natascha Beller. Kultur FernsehfilmFestival Baden-Baden

11.11.2017 Der SRF-Radiokrimi «Verfluchtes Licht» von Lukas Holliger hat bei den ARD Hörspieltagen in Karlsruhe den Publikumspreis, den ARD Online Award, gewonnen. Lukas Holliger durfte den Preis am Samstag, 11. November 2017, entgegennehmen. Die ARD Hörspieltage gelten als einer der wichtigsten Hörspiel-Anlässe im deutschsprachigen Raum. Kultur / Radio

ARD Hörspieltage



24.10.2017 Im Rahmen der Medientage München 2017 wurden am Dienstag, 24. Oktober 2017, die Internationalen Eyes & Ears Awards an die besten Produktionsleistungen des Jahres verliehen. SRF wird mit neun Awards ausgezeichnet. Darunter auch dreimal Gold in den Kategorien Bester Programm-Vorspann: Comedy, Bester Programm-Vorspann: Kultur & Dokumentation und Beste(s) Studiogestaltung/Set-Design. Gestaltung & Marketing

Eyes & Ears Awards



18.10.2017

Am Mittwoch, 18. Oktober 2017, wurden in Tokio verschiedene Filme mit Bildungszweck mit dem Japan Prize 2017 ausgezeichnet. Für die Schweiz gewinnt «Ayham – Mein neues Leben» von Ilona Stämpfli und Marek Beles aus dem SRF-Bereich Junge Zielgruppen den Japan Foundation President’s Prize und wird Zweiter in der Kategorie Primary der Audiovisual Division. Der Dokumentarfilm über einen jungen syrischen Flüchtling, der mit seiner Familie in die Schweiz kommt, ist eine SRF-«Zambo»-Produktion aus dem Jahr 2016. Junge Zielgruppen

Japan Prize 2017



12.10.2017 Am 12. Oktober 2017 wurden 17 Filmstudenten im Samuel Goldwyn Theater in Beverly Hills für ihr Schaffen mit dem Student Academy Award ausgezeichnet. Der Schweizer Jungregisseur Jan-Eric Mack erhält für seinen Kurzfilm «Facing Mecca» die Silbermedaille in der Kategorie «Narrative (International Film Schools)». Mit «Facing Mecca» hat der Regisseur dieses Jahr sein Masterstudium an der Zürcher Hochschule der Künste abgeschlossen. Der Kurzfilm wurde von SRF im Rahmen des Pacte de l’audiovisuel koproduziert. Kultur Student Academy Award



10.09.2017 Am Fantoche, dem Internationalen Festival für Animationsfilm in Baden, sind am 10. September in fünf Kategorien diverse SRF-Koproduktionen ausgezeichnet worden. «Airport» von Michaela Müller gewinnt in der Kategorie Best Swiss, Lalita Brunner erhält mit «Immersion» den Preis New Swiss Talent. «OOZE» von Kilian Vilim räumt gleich doppelt ab und wird in den Kategorien Fantastic Swiss und Swiss Youth Award ausgezeichnet. Und «In a Nutshell» von Fabio Friedli wird mit dem Publikumspreis geehrt. Das internationale Fantoche-Festival in Baden feiert die Kunst des Animationsfilms in allen Formen und fördert das künstlerische Filmschaffen. Vor 22 Jahren gestartet, hat sich Fantoche als grösstes Schweizer Kulturereignis für Animation etabliert. Kultur Fantoche

07.09.2017 An den diesjährigen Seoul International Drama Awards gewinnt Urs Egger mit dem SRF Schweizer Film «Gotthard» den Preis für die Beste Regie in der Kategorie TV-Movie. «Gotthard» überzeugte die Jury und setzte sich gegen 265 andere Produktionen aus 55 Ländern durch. Das TV-Event-Movie ist ein Film von SRF in Koproduktion mit ZDF, ORF, RSI, RTS und SRG SSR. Kultur 12. Seoul International Drama Awards

21.06.2017 Die «ECO»-Produzentin Liz Horowitz, der «ECO»-Redaktor Andreas Kohli und die SRF-Asienkorrespondentin Barbara Lüthi sind mit dem Medienpreis für Finanzjournalisten 2017 ausgezeichnet worden. Ihre Sendung «ECO Spezial» vom 16. Januar 2017 zum Thema «Grenzen der Globalisierung» hat in der Kategorie Fernsehen den Ehrenpreis erhalten. CR TV

Private

07.06.2017 Wie bereits im letzten Jahr darf sich Schweizer Radio und Fernsehen am Festival Grand Prix Nova in Bukarest gleich über zwei Preise freuen. Die SRF-Produktion «Märchen frisch geslammt!» von Martin Bezzola und Karin Berri wurde in der Kategorie Kurzhörspiel mit Gold ausgezeichnet. Lukas Holliger wurde für das Hörspiel «Falscher Alarm» in der Kategorie Lange Form mit dem zweiten Platz geehrt. Kultur Romanian Radio Broadcasting

Corporation

15.05.2017 Im Rahmen der diesjährigen Tage des Regionalen Hörspiels in Zons bei Köln erhält der Schauspieler Walter Andreas Müller den Preis als Bester Darsteller in einem Mundarthörspiel aus dem deutschsprachigen Raum. Am Donnerstag, 11. Mai 2017, wurde er mit der Auszeichnung für seine Leistung im SRF-Hörspiel «Warte uf Bodo» aus dem Jahre 2015 von Fritz Sauter gewürdigt. Ausserdem wurde Pierre Kretz für das Hörspiel «Ich bi n ä beesi Fräü», ausgezeichnet, das SRF 2017 unter Regie von Margret Nonhoff produziert hat. Kultur IMA

07.05.2017

Am diesjährigen Harlem International Film Festival, welches vom 5. bis 7. Mai 2017 in Harlem, New York, stattgefunden hat, erhielt der Dokumentarfilm «Die Rede – Als Barack Obama Präsident der USA wurde» von Eduard Erne, Kulturredaktor bei SRF, den Award in der Kategorie Harlem Spotlight. Kultur Harlem International Film Festival



30.04.2017 Am diesjährigen Filmfestival Tribeca in New York ist die SRF-Koproduktion «Die Göttliche Ordnung» gleich dreifach prämiert worden: mit dem Publikumspreis, dem Preis als Beste Darstellerin für Marie Leuenberger und dem renommierten «Nora Ephron Preis» für Regisseurin und Drehbuchautorin Petra Volpe. Kultur Tribeca Film Festival