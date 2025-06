Datum Preis Abteilung Institution

14.12.2018 Susanne Wille wird erneut zur Politikjournalistin des Jahres gekürt und belegt zudem Platz 3 in der Hauptkategorie als Journalistin des Jahres. Ausserdem holen SRF-Tenniskommentator Stefan Bürer und SRF-Tennisexperte Heinz Günthardt als Kommentatorenduo den Titel als Sportjournalisten des Jahres. CR TV / Sport

13.12.2018 SRF-Redaktorin Stefanie Hablützel wurde für ihre Justizrecherche mit dem Ostschweizer Medienpreis 2018 ausgezeichnet. Darin beschreibt sie die Arbeit der Bündner Justiz und deckte einen Justizskandal auf. Maria Lorenzetti, Leiterin «Regionaljournal Ostschweiz», durfte als Teil eines Zusammenschlusses zudem den Anerkennungspreis entgegennehmen. Regeionaljournal Ostschweiz

15.11.2018 Der diesjährige Radio- und Fernsehpreis der SRG Ostschweiz geht an Pascal Weber, Nahost-Korrespondent von Fernsehen SRF. Gemäss Jury schildert und analysiert er mit viel Kompetenz und Engagement die vielschichtigen Konflikte im Nahen Osten. CR TV

29.10.2018

Mit dem diesjährigen Zürcher Radio- und Fernsehpreis werden zwei SRF-Produktionen ausgezeichnet. Der Radiopreis 2018 geht an Mariel Kreis für die Radio SRF 2 Kultur-Sendung «BABOOM!!! Eine kleine Musikgeschichte der Atombombe». Adrian Spring, der für die Webserie «Nr. 47» verantwortlich ist, erhält den diesjährigen Fernsehpreis. Kultur / Junge Zielgruppen

06.10.2018 Im Rahmen der Award Night des Zurich Film Festival (ZFF) findet am

Samstag, 6. Oktober 2018, bereits zum sechsten Mal die Preisverleihung

für den Treatment Award statt. Gemeinsam überreichen Güzin Kar und Urs

Fitze die Auszeichnung im Opernhaus Zürich an Maurizius Staerkle Drux

und Lenz Baumann. Kultur ZFF

Am 29. September 2018 wurde der «DOK»-Film «Der Wildheuer – Senkrecht über dem Urnersee» mit dem Katholischen Medienpreis 2018 ausgezeichnet. Die SRF-Produktion zeigt die Geschichte des Urner Bergbauers Sepp Gisler und seiner Tochter, die nach Sepps Tod die Aufgaben des Wildheuers übernimmt. Kultur Katholischer Medienpreis



29.09.2018 Am Samstag, 29. September 2018, wurde zum ersten Mal der Swiss Diversity Award in zwölf Kategorien verliehen. Der SRF-Moderator Robin Rehmann ging als Gewinner in der Kategorie Entertainment für seine publizistische Arbeit zu Diversität und Inklusion hervor. Junge Zielgruppen

13.05.2018

Am Sonntag, 13. Mai 2018, hat die 44. Verleihung des Prix Walo stattgefunden. SRF gewinnt in drei Sparten. Die SRF-Krimireihe «Wilder» wurde gleich doppelt ausgezeichnet: als Beste TV-Produktion und Hauptdarstellerin Sarah Spale als Beste Schauspielerin. Die SRF-Koproduktion «Die göttliche Ordnung» von Petra B. Volpe gewinnt in der Kategorie Beste Filmproduktion. «Tatort»-Kommissar Stefan Gubser wurde zum Publikumsliebling 2017 erkoren. Kultur Prix Walo



30.04.2018 An der 20. Verleihung des Medienpreises Aargau/Solothurn wurden Alex Moser und Fiona Endres ausgezeichnet. Der Redaktor des «Regionaljournals Aargau Solothurn» Alex Moser gewinnt den Medienpreis in der Kategorie Radio bereits zum zweiten Mal in Folge. Fiona Endres, Reporterin der «Rundschau», ging in der Kategorie TV als Gewinnerin hervor. Die Preisverleihung fand am 30. April 2018 im Stadttheater Olten statt. CR TV, Regionaljournal Aargau Solothurn

25.04.2018 Drei Beiträge von Schweizer Radio und Fernsehen wurden am diesjährigen Swiss Press Award 2018 ausgezeichnet. Franziska Ramser, Redaktorin und Reporterin bei der «Rundschau», erhält den zweiten Platz für den Swiss Press Video Award. Den dritten Platz für den Swiss Press Video Award beziehungsweise den Swiss Press Radio Award belegen Pascal Weber, SRF-Nahost-Korrespondent, mit Diego Wettstein, Kameramann bei tpc, sowie Matieu Klee, Redaktor beim «Regionaljournal Basel Baselland».

CR TV,

Regionaljournal Basel Basellandschaft, tpc

12.04.2018

Der Best of Swiss Web Award zeichnete am 12. April 2018 in der Samsung Hall in Zürich das Websiten-Design «Die Zeitreise 50 Jahre Schweizer Hitparade» mehrfach aus. Das Projekt erhält Gold in der Kategorie Technology, Silber in der Kategorie Innovation und Bronze in der Kategorie Creation. Der älteste Web-Award Europas prämiert jährlich die attraktivsten Schweizer Web- und Mobiltechnologien. Fachredaktion Musik

Am diesjährigen Schweizer Filmpreis wurde der von SRF und der SRG koproduzierte Spielfilm «Blue My Mind» dreifach ausgezeichnet. Die Regisseurin Lisa Brühlmann konnte Trophäen in den Kategorien Bester Spielfilm und Bestes Drehbuch entgegennehmen. Ihre Protagonistin Luna Wedler erhielt für ihre Rolle als Mia den Preis für die Beste Darstellerin. Die Preise für den Besten Darsteller und die Beste Darstellung in einer Nebenrolle gingen an Max Hubacher und Jessy Moravec für ihre Interpretationen im Film «Mario», der ebenfalls von SRF und der SRG koproduziert ist. Weitere Auszeichnungen gingen an die SRF-Koproduktionen «Facing Mecca», «Airport», «Köhlernächte», «Die kleine Hexe» und «Almost There». Kultur Schweizer Filmpreis