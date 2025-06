Datum Preis Abteilung Institution

20.11.2019 Die Datenvisualisierung «What People In Switzerland Worry About» von SRF Data hat einen Kantar Information is Beautiful Award gewonnen. Die Verantwortlichen wurden an der Preisverleihung in London am Mittwoch, 20. November 2019, mit dem zweiten Preis in der Kategorie News & Current Affairs ausgezeichnet. SRF Data Kantar Information is Beautiful Award



18.11.2019 Am Montag, 18. November 2019, wurden zum 21. Mal die besten europäischen Produktionen des Jahres mit den Internationalen Eyes & Ears Awards ausgezeichnet. SRF erhielt zwei Preise in den Kategorien Bester Programm-Vorspann: Sport und Beste(s) Studiogestaltung/Setdesign. Gestaltung und Marketing

Eyes & Ears Awards



10.11.2019 Der Bieler Autor Michael Stauffer gewinnt an den diesjährigen ARD Hörspieltagen in Karlsruhe den Publikumspreis. Ausgezeichnet wird sein Hörspiel «Die dritte Arbeitskraft, mein Geld». Die ARD Hörspieltage gelten als einer der wichtigsten Hörspiel-Anlässe im deutschsprachigen Raum. Kultur ARD Hörspieltage



11.10.2019 Beim Prix Europa 2019 holt sich der von SRF koproduzierte Film «Das Wunder von Wörgl» den zweiten Platz in der Kategorie Best European TV Movie. Die Preisverleihung fand am 11. Oktober 2019 in Potsdam statt. Kultur Prix Europa 2019



07.06.2019 Das von SRF koproduzierte Hörspiel «Rauschunterdrückung. Ein Aufnahmezustand» von Ulrich Bassenge hat am vergangenen Wochenende in Bukarest am Grand Prix Nova den ersten Preis in der Kategorie Radio Drama gewonnen und setzte sich damit gegen 21 internationale Einreichungen durch. Kultur Grand Prix Nova



13.04.2019 Der von SRF koproduzierte TV-Spielfilm «Das Wunder von Wörgl» von Regisseur Urs Egger gewinnt den österreichischen Film- und Fernsehpreis Romy in der Kategorie Bester TV-Film. In der Kategorie Beste Kino-Doku wird die SRF-Koproduktion «#Female Pleasure» geehrt. Kultur Romy Verleihung 2019



12.03.2019 Arno Camenisch gewinnt mit «Der letzte Schnee» die Auszeichnung als Hörspiel des Monats Februar 2019. Eine dreiköpfige Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste zeichnet das Hörspiel als interessantestes und bemerkenswertestes Werk aus. Kultur Deutsche Akademie der Darstellenden Künste