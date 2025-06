Datum Preis Abteilung Institution

26.11.2020 Am Donnerstag, 26. November 2020, wurden zum 22. Mal die besten Produktionen des Jahres mit den Internationalen Eyes & Ears Awards ausgezeichnet. SRF durfte dabei dreizehn Preise entgegennehmen. Viermal Gold gab es in den Kategorien «Bester Programm-Vorspann: Fiction» und «Show, Unterhaltung & Comedy» sowie für die Kategorien «Bester Programm-Spot: News» und «Beste Werbetrenner bzw. Station-IDs». Gestaltung Eyes & Ears Awards

11.11.2020 Der renommierte Radio-Kabarettpreis Salzburger Stier geht 2021 an Lara Stoll, die «Punkerin der Schweizer Poetry-Slam-Szene». Für Österreich gewinnt Thomas Stipsits. Der Gewinner für Deutschland heisst Moritz Neumeier. Mit einem Ehrenstier für sein Lebenswerk zeichnet die Jury zudem den Schweizer Joachim Rittmeyer aus. Kultur Salzburger Stier

02.10.2020 Peter Voegeli wurde am 2. Oktober 2020 für seinen Beitrag «Rendez-vous: Zittau – mitten in Europa, aber nicht mitten in der EU» mit dem Civis Medienpreis ausgezeichnet. Er gewann in der Kategorie Kurze Programme den Civis Audio Award. CR Radio Civis Medienpreis 2020



30.09.2020 Für die spektakuläre Übertragung von Giuseppe Verdis Oper «Rigoletto» gewinnt die SRF-Koproduktion den Venice TV Award in der Kategorie Best of Technology and Innovation. Operationen Venice TV Award 2020

30.06.2020 Das Hörspiel «Holidays from Suicide – Eine fantastische Reise mit Iggy Pop» von Birgit Kempker und Anatol Atonal hat am Grand Prix Nova den zweiten Preis in der Kategorie Radio Drama gewonnen. Die Dramaturgie bei SRF hatte Johannes Mayr. Kultur Grand Prix Nova

11.06.2020 Für die Enthüllung einer weltweiten Abhöroperation von US-amerikanischen und deutschen Geheimdiensten, bei der die Schweizer Firma Crypto AG eine zentrale Rolle spielte, wurde die «Rundschau» von Schweizer Radio und Fernsehen vom Magazin «Private» mit dem 1. Preis in der Kategorie TV ausgezeichnet. CR TV Medienpreis für Qualitätsjournalismus

23.02.2020 Moderatorin und SRF-Redaktorin Irene Grüter gewann für ihr Hörstück «Wer putzt die Schweiz?» den von der Stiftung Radio Basel lancierten Audio-Förderpreises katalysatOHR.

Der Preis wurde am Sonntag, 23. Februar 2020, im Rahmen des sonOhr Radio- & Podcast Festivals vergeben. Kultur KatalysatOHR