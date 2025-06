SRF Studio Bern

Mitten in der Bundesstadt

Im Studio Bern befindet sich das Kompetenzzentrum für Hintergrund, Vertiefung und Analyse: Dazu gehören die Inland- und Auslandredaktion sowie tägliche und wöchentliche Magazin- und Hintergrundsendungen von SRF. So arbeiten hier beispielsweise die Macherinnen und Macher von «Echo der Zeit», «Rendez-vous» oder «Info3». Auch die Redaktion von SWI swissinfo.ch, dem zehnsprachigen internationalen Auslanddienst der SRG, ist im ehemaligen Radiostudio in Bern tätig.

Ebenfalls am Standort Bern ist die Regionalredaktion Bern Freiburg Wallis zu Hause – hier arbeiten also die Macherinnen und Macher des «Regionaljournal BE FR VS».

Lust auf eine Führung durchs SRF-Studio? Box aufklappen Box zuklappen Auf den Webseiten von «Hallo SRF!» finden Sie einen Überblick aller unserer Studioführungen.

