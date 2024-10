Barbara Colpi ist USA-Korrespondentin und seit 2005 bei SRF tätig. Sie beschäftigt sich mit den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorgängen in den Vereinigten Staaten.

Barbara Colpi absolvierte den Master (früher Lizentiat) in Sozialanthropologie mit den Nebenfächern Kommunikationswissenschaften und ur- und frühgeschichtliche Archäologie an den Universitäten Freiburg und Neuenburg.

Artikelübersicht

Erste journalistische Berufserfahrung sammelte Barbara Colpi bei Radio Freiburg, wo sie von 1999 bis 2005 als Journalistin und Sportchefin arbeitete. Anschliessend führte sie ihr beruflicher Werdegang zu SRF, wo sie als Redaktorin und Kommentatorin bei SRF Sport begann. Drei Jahre später übernahm sie innerhalb der Sportredaktion zusätzlich die Funktion der stellvertretenden Redaktionsleiterin für das Radio.

Im Jahr 2016 wechselte Colpi von der Sport- in die Inlandredaktion und berichtete als Westschweiz-Korrespondentin aus Lausanne. Seit dem Sommer 2022 ist sie nun in ihrer aktuellen Funktion als USA-Korrespondentin in Washington.

Was in den USA passiert, ist unglaublich spannend. Mittendrin zu sein, mit Menschen unterschiedlichster Herkunft zu sprechen, ihnen zuzuhören, ihre Sichtweise verstehen zu versuchen und diese im Radio oder online zu vermitteln, erfüllt mich mit grosser Freude.

