ZIAN spielte am 4. Dezember 2024 im Zauberpark am Flughafen Zürich seine grössten Hits.

Ein Highlight für alle Musik- und Lichtkunst-Begeisterten: Vom 21. November bis zum 8. Dezember 2024 öffnete der Zauberpark am Flughafen Zürich seine Tore. Bei Radio SRF 3 gewannen 20 glückliche Hörer:innen für sich und eine Begleitperson ein Special Package für das Konzert von ZIAN am 4. Dezember.

Musikalische Magie mit ZIAN im Zauberpark am Flughafen Zürich

Weihnachten – die Zeit der Musik, der Lichter und der Geschenke. Getreu diesem Motto beschenkte Radio SRF 3 Anfang Dezember 20 Hörerinnen und Hörer und ihre Begleitpersonen mit einem unvergesslichen Erlebnis im Zauberpark am Flughafen Zürich. Im Rahmen des Musik- und Lichtkunstfestivals entstand im Zauberpark eine besinnliche, magische Welt – und dies ganz in der Nähe abhebender Flugzeuge.

Vorweihnachtliche Konzertstimmung mit ZIAN

Am 4. Dezember trat der Schweizer Musiker ZIAN auf der Konzertbühne des Zauberparks auf. Die Gewinner:innen des Special Packages und ihre Begleitungen konnten sein Konzert auf der wind- und regengeschützten Tribüne von Radio SRF 3 mit bester Sicht auf die Bühne geniessen. ZIAN spielte seine grössten Hits und schuf eine einzigartige Konzertatmosphäre. Nebst emotionaler Musik erhielt das Publikum auch spannende Einblicke in die Entstehung seiner Songs: ZIAN erzählte, was seine Lieder für ihn bedeuten und weshalb er sie geschrieben hat.

Ein Rundum-Paket für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRF 3

Der Tag des Events war bedeckt und regnerisch, der Regen stoppte aber pünktlich zu Beginn von ZIANs Konzert. Gegen kalte Hände half der Tee oder Punsch an der Bar und im Special Package war auch ein Essensgutschein inbegriffen. Mit diesem konnten sich die Glückspilze im Genussdorf des Zauberparks nach Lust und Laune mit einem feinen Raclette, Burger oder Momos eindecken. Nebst der musikalischen Unterhaltung verzauberten auch die Lichtinstallationen diverser Künstlerinnen und Künstler. Ein Rundgang führte durch die verschiedenen und teilweise interaktiv gestalteten Kunstwerke.

Eindrücke von ZIANs Konzert im Zauberpark