Am 31. August 2024 findet im Rahmen des SRF-Themas «Faszination Medien» der SRF-Erlebnistag in Zürich statt. Mit etwas Verlosungsglück kannst du die ersten zwei Folgen der neuen vierten Staffel von «Tschugger» vor der offiziellen Erstausstrahlung schauen.

Bax, Pirmin und Co. sorgen in der neuen Staffel von «Tschugger» erneut für viel Action und Unterhaltung. Am SRF-Erlebnistag hast du die Möglichkeit, in einem Screening die ersten zwei Folgen der vierten Staffel vor allen anderen zu sehen. Im Anschluss geben dir Johannes Bachmann (Autor und Co-Regisseur), Sophie Toth (Produzentin), Cedric Schild (Smetterling) und Annalena Miano (Valmira) exklusive Einblicke hinter die Kulissen der beliebten Fernsehserie. Auch kannst du dich mit ihnen persönlich austauschen und Fragen stellen.

SRF-Thema «Faszination Medien»: Was ist das? Box aufklappen Box zuklappen Die elektronischen Medien in der Deutschschweiz feiern den 100. Geburtstag. SRF nimmt das Jubiläum zum Anlass für den Themenschwerpunkt «Faszination Medien»: Vom 23. August bis 1. September 2024 bieten Programme und Publikums-Events Einblicke in die vielfältigen Aufgaben und die Werte von elektronischen Medien. An den Erlebnistagen möchten wir dir zeigen, wie unser vielfältiges und qualitativ hochstehendes Angebot entsteht. Du hast die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken und mit den SRF-Macher:innen direkt in den Austausch zu treten.

Die Tickets für das Screening werden verlost. Fülle deshalb das Anmeldeformular aus und mit etwas Glück gewinnst du zwei Tickets.

Das Screening von «Tschugger 4» startet am 31. August um 16.45 Uhr und dauert eineinhalb Stunden. Der Einlass auf das SRF-Gelände beginnt um 14.00 Uhr. Als Gast des Screenings kannst du im Anschluss das Rahmenprogramm des SRF-Erlebnistags besuchen: Versuche dich am Teleprompter, stöbere im SRF-Archiv oder nimm an einer Publikumsführung teil.