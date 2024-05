Thomas Heid heisst der Gewinner, der bei SRF 3 ein Songwriting mit Marius Bear ergattert hat. Seine Geschichte bewegte den Musiker, der sich on air im Studio von SRF 3 für eine der eingereichten Storys entscheiden musste, am stärksten. Gemeinsam wurde sie danach in einen Song verpackt.

Die wahre Liebe lässt sich auch im Zug finden

In Zeiten der Digitalisierung sticht die Geschichte von Thomas besonders hervor: Er lernte seine Freundin ganz analog beim Pendeln kennen. Thomas machte der damals noch unbekannten Frau beim Verlassen des Zuges ein Kompliment und steckte ihr einen Zettel mit seiner Handynummer zu. Von diesem Moment an nahm die Liebesgeschichte, die schon bald zu einer Beziehung führte, ihren Lauf.

Songwriting im Home Studio von Marius Bear

Am 10. April war es so weit: Thomas besuchte Marius Bear in seinem Home Studio. Gemeinsam arbeiteten die beiden daran, die Kennenlerngeschichte in einen Song zu giessen. Ein erster Entwurf stand bereits am Abend.

Als Nächstes kümmert sich Marius um den Feinschliff. Wir sind gespannt, wie das Ergebnis klingt!

1 / 3 Legende: Im Home Studio von Marius Bear in St. Gallen fand das gemeinsame Songwriting statt. Thomas Heid hat dieses in einer Verlosung von Radio SRF 3 gewonnen. SRF 2 / 3 Legende: Im Home Studio von Marius Bear in St. Gallen fand das gemeinsame Songwriting statt. Thomas Heid hat dieses in einer Verlosung von Radio SRF 3 gewonnen. SRF 3 / 3 Legende: Im Home Studio von Marius Bear in St. Gallen fand das gemeinsame Songwriting statt. Thomas Heid hat dieses in einer Verlosung von Radio SRF 3 gewonnen. SRF