Adrian Stern füllte am 16. März die Radio Hall in Zürich mit neuen Klängen und Good Vibes. Zu Gast bei Swissmade von Radio SRF 1, performte er neue Songs und erzählte die Geschichten dahinter. Ein geniales Live-Erlebnis für die Zuschauer:innen, die den Musiker im persönlichen Rahmen erleben konnten.

Adrian Stern am Samstagnachmittag bei Swissmade Live

Ein Vollblutmusiker durch und durch: Mit Piano, Gitarre und warmer Stimme war Adrian Stern zu Besuch bei Swissmade Live von Radio SRF 1. Der Samstagnachmittag des 16. März 2024 in der Radio Hall fühlte sich an wie ein Besuch beim Aargauer Musiker zuhause: Adrian Stern sass mit Moderatorin Marietta Tomaschett gemütlich auf dem Sofa der Live Stage, während er ungeschönt alle ihre Fragen beantwortete. Zwischendurch performte er die Songs seines neuen Albums «Bubble», das am 22.03.2024 erschienen ist.

Dieses dritte Live-Erlebnis von Swissmade, gespickt mit persönlichen Anekdoten, einem Arsenal an Instrumenten und elektronischen Gadgets, wurde live im Radio und per Livestream übertragen. Zuschauer:innen wurden mit Schoggihasen verwöhnt und hatten die Chance auf eine Studioführung sowie den Austausch mit Musiker und Moderatorin bei Kaffee.

Adrian Stern: Musik und Storys live bei Radio SRF 1

1 / 5 Legende: Auf der Bühne zuhause: Adrian Stern bei Swissmade Live von SRF 1. SRF/Gian Vaitl 2 / 5 Legende: Zwischen Liedern und Geschichten mit Host Marietta Tomaschett. SRF/Gian Vaitl 3 / 5 Legende: Der Musiker füllte die Radio Hall mit gefühlvollen Klängen... SRF/Gian Vaitl 4 / 5 Legende: ...und den Geschichten hinter seinem neuen Album «Bubble» SRF/Gian Vaitl 5 / 5 Legende: Gitarre im Arm, Herz auf der Zunge: so lieben ihn seine Fans. SRF/Gian Vaitl