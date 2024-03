Wie Freunde feierten wir mit euch unseren 40. Geburtstag. Am 31. Dezember 2023 liess SRF 3 zum Jubiläum und Jahreswechsel die Korken knallen: Das Radiostudio in Zürich wurde zum Dancefloor, gefüllt von Hörerinnen und Hörern, die mit Glitzeroutfit und verschiedenen DJ Sets ins neue Jahr starteten.

Für einmal vibten wir nicht nur über das Radio mit euch, sondern auch hautnah! Die grosse Silvester- und Jubiläumsparty von Radio SRF 3 markierte ein unvergessliches Erlebnis: Glitzernde Outfits, pulsierende Beats und ein starkes Gefühl von Einheit. Auf dem Dancefloor packten Hörerinnen und Hörer gemeinsam mit dem Radio SRF 3-Team ihre besten Moves aus. An den Decks: DJ Matthias Völlm, DJ Zanussi und Philippe Gerber, die durch vier Jahrzehnte Radio SRF 3 führten und einmal mehr zeigten, wie vielfältig Radio sein kann.

Die Live-Übertragung verwandelte die Nacht in ein kollektives Highlight, das in Erinnerung bleibt. Neben der Musikvielfalt sorgten eine Selfiewand für unvergessliche Erinnerungsfotos und Snacks für süsse Pausenmomente.

Wir sagen: Danke an alle, die mit uns gefeiert haben – ob vor Ort oder im Geist. Ihr macht Radio SRF 3 zu dem, was es ist: eine Gemeinschaft, die durch Musik verbunden ist.