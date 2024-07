Am 25. Mai 2024 fand im Rahmen der Red Bull Jukebox und mit Radio SRF 3 als Medienpartner ein Live-Konzert von HECHT in Zürich statt. Dabei bestimmten die Fans in einem Voting selbst, welche Hits auf der Bühne gespielt wurden. Bei der aussergewöhnlichen Show reite sich Highlight an Highlight.

Einzigartige Show: Die Fans bestimmten, was gespielt wurde

Eine ausverkaufte Konzerthalle, 4400 Fans und ein einzigartiges Format: Das war das erste Jukebox-Konzert von Red Bull in der Schweiz mit HECHT. Das Voting für die gespielten Lieder fand dabei durch das Publikum im Vorfeld via Social Media und auch am Konzertabend statt. Ein Format, das nicht nur die Fans begeisterte: Auch HECHT und ihr Frontsänger Stefan Buck fanden den Event fantastisch.

Emotionen pur und Hit «Prosecco» in einer Deutschrap-Version

Im Voting konnten dabei nicht nur die Songs gewählt werden, sondern auch die Art und Weise, wie sie gespielt werden sollen. So performte HECHT ihr Lied «Prosecco» in einer Deutschrap-Version. Diese setzte sich in der Abstimmung gegen die Glam-Rock-Interpretation durch. SRF 3-Moderatorin Céline Werdelis moderierte die Show und liess sich von der mitreissenden Stimmung anstecken.

HECHT und ihr Publikum – das ist Emotionen pur, das ist unaufhaltsame Kreativität und so viel Herz und Leidenschaft. Dieser Abend war schlicht einzigartig.

Neben der Bühne war SRF 3 als Medienpartner vor Ort und sorgte durch verschiedene Aktivitäten für Unterhaltung. Dabei war das Wissen über HECHT und weitere SRF 3 Best Talents im Quiz gefragt.

Das Eventformat Red Bull Jukebox Box aufklappen Box zuklappen Das Konzertformat von Red Bull begeistert das Publikum weltweit: von Österreich über die Türkei bis hin zu Japan nun auch zum ersten Mal in der Schweiz. Die Red Bull Jukebox ist ein interaktives Format, bei dem die Fans im Vorfeld mitbestimmen, welche Lieder sie am Konzert hören möchten.

Eindrücke der Red Bull Jukebox mit HECHT