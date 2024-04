Legende: SRF / Gian Vaitl

Bettina Hübner ist seit Juni 2023 als Leiterin Produktion bei SRF tätig, zunächst als Bereichsleiterin, seit April 2024 als Abteilungsleiterin mit Sitz in der Geschäftsleitung. Vor ihrem Start bei SRF hat sie in über 30 Jahren international Produktionserfahrung im linearen und digitalen Bereich gesammelt. So verantwortete sie unter anderem die Produktionsleitung Motorsport bei RTL, die Live Broadcast Teams bei der Red Bull Media House GmbH oder die Videoinhalte bei Bild TV.