David Nauer ist Korrespondent für die Ukraine, Russland und den Kaukasus. Er ist seit 2015 bei SRF. David Nauer beschäftigt sich mit dem Krieg in der Ukraine, der politischen Entwicklung sowie der geopolitischen Rolle Russlands und dem Ost-West-Konflikt.

David Nauer studierte an der Universität Zürich russische Literatur und Geschichte. Er spricht Russisch und Ukrainisch und sagt von sich selbst: «Mein journalistisches Herzblut fliesst in Osteuropa». Vor dem Krieg hat David Nauer zehn Jahre in Russland gelebt und von dort für den «Tagesanzeiger» und Radio SRF berichtet.

Seit Kriegsbeginn ist David Nauer oft in die Ukraine gereist. Sein Antrieb ist es, über den Krieg zu sprechen, zu informieren und zu diskutieren. Über die Menschen in den umkämpften Städten, die Soldaten in den Schützengräben – aber auch über das Leben, das trotz des Krieges weitergeht.

Der Krieg in der Ukraine ist die grösste Katastrophe in Europa seit 1945. Weit über 100 000 Tote, ganze Landstriche zerstört – zudem pulverisierte der Kreml mit seinem Angriff die bisher geltende Weltordnung. Es ist ein epochales Ereignis. Als Journalist sehe ich es als meine Pflicht, darüber zu berichten.

