Viviane Manz ist Fernsehkorrespondentin für Nordamerika und seit 2005 bei SRF. Ihr Fokus liegt auf den USA mit Basis in New York.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Viviane Manz ist promovierte Juristin. Sie studierte Rechtwissenschaften an der Universität Zürich, der Universität Lausanne und der Humboldt Universität Berlin. Anschliessend suchte Viviane Manz den Wechsel in den Journalismus. Über kurze Stationen bei der «NZZ Auslandsredaktion», der «NZZ Folio» und der «Basler Zeitung» kam sie 2005 zu SRF.

Nach Absolvierung des Volontariats war Viviane Manz für zahlreiche Sendungen in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem für «10vor10», «SRF Spezial», «Kassensturz» und «Puls». Bei der «Tagesschau» fungierte Viviane Manz als Produzentin und war stellvertretende Leiterin der Auslandsredaktion. Seit 2021 ist Viviane Manz US-Korrespondentin mit Basis in New York.

Politische und wirtschaftliche Hintergründe zu recherchieren und für ein breites Publikum verständlich und attraktiv aufzubereiten, bezeichnet Viviane Manz als ihren Antrieb bei der Arbeit. Dazu habe sie das Privileg, immer wieder aussergewöhnliche Menschen kennenzulernen, die den Horizont erweitern und inspirieren.

Der Blick auf andere Länder als die Schweiz zeigt, wo wir etwas lernen können – aber sehr oft auch Gutes, dem wir Sorge tragen sollten.

Artikelübersicht Box aufklappen Box zuklappen Hier finden Sie alle Artikel von Viviane Manz.

Soziale Profile:

Viviane Manz auf X

Viviane Manz auf Instagram

Viviane Manz auf Facebook