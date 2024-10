Lucia Theiler ist Wirtschafsredaktorin und seit 2019 bei SRF tätig. Sie beschäftigt sich mit dem Wirtschaftsgeschehen im In- und Ausland und hat einen starken Fokus auf Themen aus den Bereichen Pharma und Biotech, Medien, Detailhandel und Industrie.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Lucia Theiler startete ihre Journalismuskarriere bei Lokalmedien und kennt daher diverse Medienhäuser bestens. In ihrer beruflichen Laufbahn konnte sie immer wieder neue Rollen einnehmen – jene der Journalistin, aber auch jene der Team- und Ressortleiterin. Sie kennt sich auch mit unterschiedlichen Formaten und den entsprechenden Erzählweisen gut aus: Dazu gehören Artikel für Zeitungen, Zeitschriften oder Onlineformate, Meldungen von Nachrichtenagenturen oder auch Audioinhalte, etwa für «SRF 3 Wirtschaft».

Lucia Theiler studierte Betriebswirtschaft und schloss mit dem Master of Science in Business Administration ab. Zusätzlich vertiefte sie ihr Wissen im Bereich Wirtschaftsethik durch eine Weiterbildung. Während des Studiums legte Theiler grossen Wert auf jene Kurse, die über die klassische Betriebswirtschaftslehre hinausgingen. Dazu zählte beispielsweise ein Programm im Bereich des internationalen Managements, in dem sie sich vertieft mit China auseinandersetzte.

Ich mag Menschen und ihre Geschichten. Jeder von uns hat mehrere: unsere beruflichen Biografien, aber auch unsere Schicksale, unsere Werdegänge. Ich finde, das Interesse, die Liebe für Menschen und Geschichten sind gute Grundvoraussetzungen für Journalismus.

Lucia Theiler möchte die Komplexitäten unseres Alltags verstehen und als Journalistin leicht verständlich erklären, wie die Wirtschaft funktioniert. Insbesondere bei Wirtschaftsthemen treffen wir oft auf sperrige Begriffe und komplizierte Zusammenhänge. Dabei kann ein wirtschaftliches Thema aus den unterschiedlichsten Perspektiven betrachtet werden.

Wir sind alle ein Teil der Wirtschaft. Als Konsument:innen, als Angestellte, als Unternehmer:innen, als Anleger:innen, als Patient:innen, als Streaming-Nutzende usw.

Artikelübersicht Box aufklappen Box zuklappen Hier finden Sie alle Artikel von Lucia Theiler.

Soziale Profile

Lucia Theiler auf LinkedIn