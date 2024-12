Legende: Keystone

Photovoltaik-Anlagen bestehen aus Solarzellen, in denen die Lichtenergie der Sonne direkt in elektrische Energie umgewandelt wird. Der dabei erzeugte Gleichstrom wird durch einen Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt und ins Hausnetz eingespeist. Überschüssiger Strom wird ins öffentliche Stromnetz abgegeben.