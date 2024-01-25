Seit Januar 2024 stellt SRF Wissen Erklärvideos online gratis zur Verfügung. Dank der Zusammenarbeit mit Wikimedia CH sind sie auch in thematisch passenden Wikipedia-Artikeln zu finden. 2025 wurde das Angebot ausgebaut und verbreitert: mit 31 weiteren CC-Videos von SRF, RSI, RTR und RTS.

Wissen für alle: Creative Commons-Videos von SRF auf Wikipedia

Komplexe Zusammenhänge werden in den Erklärvideos grafisch aufbereitet und den Userinnen und Usern in wenigen Minuten auf einfache Art und Weise verständlich gemacht. Die Inhalte stammen vor allem aus den SRF-Wissenssendungen «Einstein» und «Puls» und sind auch in thematisch passenden Artikeln auf Wikipedia auffindbar.

Legende: SRF-Erklärvideos zu diversen Themen sind auch auf Wikipedia zu finden. Screenshot SRF

Die Erklärvideos sind unter Einhaltung der Creative-Commons-Lizenz frei verwendbar. Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Bildungseinrichtungen können so für Vorträge oder den Unterricht von vielfältigen und qualitativ hochwertigen Inhalten von SRF im Wissensbereich profitieren.

Im Herbst 2025 wurde das Creative Commons-Angebot mit 31 weiteren Erklärvideos aus allen Unternehmenseinheiten der SRG SSR ausgebaut. Sie stammen von SRF und – allesamt auf Deutsch übersetzt – von RSI (Radiotelevisione svizzera), RTR (Radiotelevisiun Svizra Rumantscha) und RTS (Radio Télévision Suisse).

Wo finde ich alle CC-Videos von SRF?

Alle aktuell verfügbaren Videos sind auf www.srf.ch/creativecommons aufgeführt.