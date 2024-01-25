Komplexe Zusammenhänge werden in den Erklärvideos grafisch aufbereitet und den Userinnen und Usern in wenigen Minuten auf einfache Art und Weise verständlich gemacht. Die Inhalte stammen vor allem aus den SRF-Wissenssendungen «Einstein» und «Puls» und sind auch in thematisch passenden Artikeln auf Wikipedia auffindbar.
Die Erklärvideos sind unter Einhaltung der Creative-Commons-Lizenz frei verwendbar. Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Bildungseinrichtungen können so für Vorträge oder den Unterricht von vielfältigen und qualitativ hochwertigen Inhalten von SRF im Wissensbereich profitieren.
Im Herbst 2025 wurde das Creative Commons-Angebot mit 31 weiteren Erklärvideos aus allen Unternehmenseinheiten der SRG SSR ausgebaut. Sie stammen von SRF und – allesamt auf Deutsch übersetzt – von RSI (Radiotelevisione svizzera), RTR (Radiotelevisiun Svizra Rumantscha) und RTS (Radio Télévision Suisse).
Wo finde ich alle CC-Videos von SRF?
Alle aktuell verfügbaren Videos sind auf www.srf.ch/creativecommons aufgeführt.