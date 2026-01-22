Forschende haben auf der Insel Sulawesi Handabdrücke entdeckt, welche die Kunstgeschichte neu schreiben.

Lange galten Höhlenmalereien aus Europa – teils rund 40 000 Jahre alt – als die ältesten bekannten Zeugnisse menschlicher Kunst. Neue Funde aus Indonesien verschieben diese Einordnung: In einer Höhle auf der Insel Sulawesi haben Forschende rote Handabdrücke entdeckt, die mindestens 67’800 Jahre alt sind – älter als alle bislang datierten europäischen Felsbilder.

Die Hände wurden nicht gemalt, sondern als Schablonen angelegt: Farbpigmente wurden über an die Wand gepresste Hände aufgetragen.

Legende: Diese Handschablonen-Technik ist bisher nur aus Sulawesi bekannt. Sie wurde auch schon mehrfach bei jüngeren Höhlenmalereien in dieser Gegend gefunden. Keystone / Maxime Aubert

Auffällig: Einige Abdrücke zeigen verengte, krallenartige Finger. «Ob diese Formen Tiere symbolisieren oder etwas anderes bedeuten, wissen wir nicht», so der Archäologe Adam Brumm, der zum Team gehört. «Aber sie sind sicher absichtlich gestaltet.»

Legende: Man muss schon sehr genau hinschauen: Oberhalb des Tiermotivs (links) entdeckten die Forschenden den ersten Handabdruck. Keystone / Maxime Aubert

Das Alter der Kunst wurde nicht etwa anhand der Farbe bestimmt. Die Forschenden nutzten mineralische Ablagerungen, die sich über die Malereien gelegt hatten. Mithilfe einer radiometrischen Datierungsmethode bestimmten sie so das Mindestalter der Bilder.

Wie bestimmt man das Alter von Höhlenkunst? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Der Archäologe und Geochemiker Maxime Aubert von der australischen Griffith University untersucht seit Jahren Höhlen im Süden Indonesiens. Keystone / Maxime Aubert Die Pigmente prähistorischer Höhlenmalerei lassen sich nicht direkt datieren, weil sie kein organisches Material enthalten. Stattdessen untersuchen Forschende mineralische Ablagerungen, die sich erst nach dem Malen auf der Felswand gebildet haben. Mit der Zeit tropft kalkhaltiges Wasser über die Höhlenwand und bildet eine dünne Kalzitschicht über dem Bild. Diese Schicht enthält radioaktives Uran, das sich langsam und messbar verändert. Mithilfe dieser sogenannten Uran-Thorium-Datierung lässt sich bestimmen, wann sich diese Schicht gebildet hat. Das Gemälde darunter muss zu diesem Zeitpunkt bereits vorhanden gewesen sein – es ist also mindestens so alt wie die Kalzitschicht darüber. Im Fall der Höhle auf Sulawesi ergaben mehrere Messungen ein Mindestalter von 67’800 Jahren. Damit übertrifft es einen früheren Rekordfund aus dem Jahr 2024 aus Sulawesi um mehr als 15'000 Jahre.

Publiziert wurden die Ergebnisse im Fachjournal Nature.