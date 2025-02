Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Erstmals seit mehr als 100 Jahren wurde die Grabkammer eines bekannten Pharaos entdeckt.

Es ist das letzte noch fehlende Grab der 18. Pharaonendynastie.

König Thutmosis II. regierte vor rund 3500 Jahren.

Der Pharao Thutmosis II. war mit seiner Halbschwester Hatschepsut verheiratet und ein Vorfahre von Tutanchamun. Vermutlich regierte er von 1493 v. Chr. bis 1479 v. Chr.. Seine Mumie wurde zwar schon vor fast 200 Jahren gefunden, befand sich aber wegen einer Sturzflut kurz nach seinem Tod an einem anderen Ort. Deshalb blieb das eigentliche Grab des Pharaos verschollen. Jetzt hat ein ägyptisch-britisches Grabungsteam jedoch die in den Fels gehauene Grabkammer in der Nähe des Tals der Könige bei Luxor entdeckt.

In der fast leeren Grabkammer fanden die Forschenden eine blaue Deckenbemalung mit gelben Sternen, die normalerweise nur in ägyptischen Königsgräbern vorkommen. Zudem wiesen Fragmente von Alabastergefässen den Königsnamen Thutmosis II. auf. Aber auch der Name der legendären Königin Hatschepsut wurde gefunden, die nach dem Tod ihres Ehemanns weiter regierte und die damalige Bestattung beaufsichtigte.