Lässt sich eine drohende Hypoglykämie an der Stimme erkennen? Möglicherweise ja.

Zittern, Schwitzen, Schwindel: Es sind typische Symptome einer Unterzuckerung. Vor allem Menschen mit Diabetes sind darauf angewiesen, sie so schnell wie möglich zu erkennen und bestenfalls zu vermeiden.

Ein Forschungsteam der Universität Bern zeigt nun, dass diese Anzeichen bei Menschen mit Typ-1-Diabetes allein über Sprachaufnahmen erkennbar sind. 22 Betroffene nahmen dafür kurze Sätze mit dem Smartphone auf – einmal bei normalem Blutzucker, einmal während kontrolliert ausgelöster Hypoglykämie. Ein Algorithmus analysierte feine Veränderungen in Tonhöhe, Klarheit und Stabilität und erkannte die tiefen Werte.

Was ist Typ-1-Diabetes? Box aufklappen Box zuklappen Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung: Das Immunsystem zerstört die Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzieren. Ohne dieses Hormon kann der Körper Zucker nicht in die Zellen schleusen – der Blutzucker steigt. Die Krankheit beginnt oft im Kindes- oder Jugendalter und entwickelt sich meist rasch. Typische Anzeichen sind starker Durst, häufiges Wasserlassen, Müdigkeit und Gewichtsverlust. Betroffene müssen Insulin lebenslang von aussen zuführen, per Pen oder Pumpe. Unbehandelt droht eine Ketoazidose, eine gefährliche Übersäuerung des Bluts. Im Alltag besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Unterzuckerungen. Lifestyle-Faktoren spielen beim Typ-1-Diabetes keine Rolle. Ursache sind genetische Einflüsse und vermutlich Auslöser aus der Umwelt.

Die Forschenden betonen, dass solche Verfahren bestehende Messsysteme nicht ersetzen sollen, aber eine zusätzliche Sicherheit bieten könnten. Jetzt muss man prüfen, wie smart der Ansatz im Alltag ist – dort, wo ganz allgemein auch Müdigkeit oder Erkältungen Stimmen verändern.

Andere Projekte wie Colive Voice zeigen, dass auch Typ-2-Diabetes hörbar wird. Die Berner Studie ergänzt dieses Feld der stimm­basierten Gesundheitssignale.