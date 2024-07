Gemäss historischen Quellen existierte auf der Erzmatt schon im 18. Jahrhundert ein Grubenbetrieb. 1823 übernahm die neu gegründete Gesellschaft der Ludwig von Roll'schen Eisenwerke die Erzausbeutung auf der Erzmatt, diese dauerte bis 1849 an.

In einem Schriftstück eines Urs Peter Strohmeier aus dem Jahre 1836 ist festgehalten: «Weil es beinahe überall leicht ist, Stollen zu treiben, so sind auch die Gruben meistens mit solchen eröffnet. In der Tiefe des Berges wird das Bohnerz von den Bergleuten mit Hacken heruntergeschlagen; Knaben von 14 bis 18 Jahren tragen das Erz in Körben aus den Nebenstollen in den Hauptstollen zusammen.»

Kinderarbeit war im 19. Jahrhundert auch in der Schweiz gang und gäbe.