Helen Keller (59) ist Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Zürich. Sie leitet ein Forschungsprojekt zum Thema «Climate Rights and Remides» – welchen Zusammenhang haben Menschenrechte und Klimaklagen? Keller war von 2011 bis 2020 Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg.