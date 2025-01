Permafrost ist nicht unbedingt sichtbar. Denn die oberste Schicht, die sogenannte Auftauschicht, kann im Sommer auftauen. Einen halben Meter bis einige Meter tiefer liegt die dauernd gefrorene Schicht des Permafrosts. Diese kann mehrere Hundert Meter dick sein. Und muss per Definition mindestens zwei Jahre lang durchgehend gefroren sein. Einige dieser Böden sind es seit vielen Tausend Jahren.

Etwa fünf Prozent der Schweizer Landesfläche enthält Permafrost, typischerweise oberhalb von etwa 2500 Meter über Meer unter Schutthalden und Felswänden.

Aufgrund des Klimawandels taut immer mehr Permafrost auf. Neben Erdrutschen und Steinschlägen führt das auch zu mehr CO₂ in der Luft. Denn in den Permafrostböden liegt viel organischer Kohlenstoff in Form von abgestorbenen Pflanzenresten. Erst mit dem Auftauen werden Mikroorganismen aktiv, welche den Kohlenstoff als CO₂ freisetzen.