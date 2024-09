Zuerst erzählten die über 2000 Studienteilnehmenden dem ChatGPT-4 Turbo eine Verschwörungstheorie, an die sie glauben. Beispielsweise ging es um das Attentat auf John F. Kennedy, die Mondlandung, Ausserirdische oder auch um aktuellere Ereignisse wie die Covid-19-Pandemie oder die US-Präsidentschaftswahlen 2020.

Die Teilnehmenden stellten Argumente vor, die ihrer Meinung nach die Theorie stützen. Anschliessend diskutierten sie ihre Ansichten mit dem Chatbot, der auf persönliche Fragen einging und Gegenbeweise lieferte. Drei solcher schriftlichen Gespräche fanden statt, die im Schnitt 8.4 Minuten dauerten.

Zu Beginn und am Ende des Dialogs gaben die Probandinnen und Probanden auf einer Skala an, wie stark sie an die jeweilige Verschwörungstheorie glauben. Die Ergebnisse zeigen, dass der KI-Chatbot überzeugend war. Im Vergleich zur Kontrollgruppe ging die Zustimmung der Teilnehmenden aus der KI-Gruppe im Durchschnitt um etwa 20 Prozent zurück. Die Kontrollgruppe hat mit dem Chatbot über ein verschwörungsfernes Thema diskutiert, zum Beispiel, ob sie Hunde oder Katzen bevorzugen.

Ein wichtiger Aspekt der Studie ist, dass dieser KI-Chatbot gut trainiert wurde, um keine falschen Informationen zu generieren. Experten überprüften die Antworten der KI und bewerteten eine Stichprobe von 128 Aussagen. Keine davon wurde als falsch eingeschätzt, lediglich 0.08 Prozent galten als irreführend.