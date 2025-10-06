Der diesjährige Nobelpreis für Medizin geht an Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi.

Sie erhielten den Nobelpreis für «ihre Entdeckungen zur peripheren Immuntoleranz», wie die Vergabestelle mitteilte.

Die periphere Immuntoleranz ist eine Möglichkeit, mit der der Körper verhindert, dass das Immunsystem aus dem Gleichgewicht gerät und statt fremder Eindringlinge das eigene Gewebe angreift.

Die Bekanntgabe der Nobelpreise wird am Dienstag mit dem Physikpreis, am Mittwoch mit dem Chemiepreis und am Donnerstag mit dem Literaturpreis fortgesetzt. Der Friedensnobelpreis wird am Freitag und der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften am 13. Oktober bekannt gegeben.

Der letztjährige Preis ging an die Amerikaner Victor Ambros und Gary Ruvkun für ihre Entdeckung der microRNA. Das sind winzige Teile genetischen Materials, die als Ein- und Ausschalter in Zellen dienen und dabei helfen, zu steuern, was die Zellen tun und wann sie es tun.